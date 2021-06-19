Au Clair de la Lune : Des fourmis, un renard et des bateaux mouches sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des fourmis, un renard et des bateaux mouches
SERGE GAINSBOURG SENSUELLE ET SANS SUITE
BEN MAZUE QUAND JE MARCHE
INNOCENTS LE CYGNE
ARIANE MOFFATT ET LOU DOILLON JAMAIS TROP TARD
EDDY DE PRETTO BATEAUX MOUCHES
MARTIN MARTIN ARC EN CIEL
DA SILVA L AVENTURE
BENJAMIN BIOLAY SOUVIENS TOI L ETE DERNIER
FEL TWA
LEO FIFTY FIVE DONNE MOI (feat. Jeune Austin)
GAETAN NONCHALANT GAGNER SON PAIN
MICHEL JONASZ LES FOURMIS ROUGES
BERTRAND BELIN CHOSES NOUVELLES
ALAIN BASHUNG A PERTE DE VUE
GABRIELLE VERLEYEN LE RENARD PASSE (FEAT LEO PAZ)
LA FELINE ALENTOUR DE LUNE (COVER PIERRE VASSILIU)
CLARA COUSTE LUDIVINE SAGNIER CHIARA MASTROIANNI CATHERINE DENEUVE TOUT EST SI CALME