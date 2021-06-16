Au Clair de la Lune : Reproches, ritournelles et ressemblances sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Reproches, ritournelles et ressemblances
DE PHAZZ DESERT D AMOUR
CLARENCE PALMER/JIVE BOMBERS/LEO MISSIR CHA CHA CHA DES THONS
MARIE WARNANT RITOURNELLE
CATHERINE DENEUVE TOI JAMAIS
GERALD GENTY PLANEUR
PERITELLE TERRE
VERONIQUE SANSON MON VOISIN
IZIA TROP VITE
JUDITH KIDDO POUR QUELQUES DOLLARS
MINUIT CAFEINE
FRANCIS CABREL TE RESSEMBLER
KATERINE MON COEUR BALANCE
ANTOINE WIELEMANS SEL
EMILY LOIZEAU PAYS SAUVAGE
BARBARA SI LA PHOTO EST BONNE
DAMSO JULIEN
BENJAMIN BIOLAY/CHIARA MASTROIANI LA BALLADE DU MOIS DE JUIN
TRYO CE QUE L ON S AIME