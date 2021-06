Au Clair de la Lune : Souvenirs, improvisation et besoin d'aventure sur Auvio

LIBEN LA CONDITION DE L ALUMETTE

BORA BORIS LES DISQUES DE MURAT

DOMINIQUE A HASTA (QUE EL CUERPO AGUANTE)

MARQUIS JE N ECRIRAI PLUS SI SOUVENT (FEAT ETIENNE DAHO)

JPYE AND E11E DOWNSIDE UP WORLD

TROUBLEMAKERS FATIGUE UNIVERSELLE

KATERINE UN APRES MIDI A PARIS

MICHEL JONASZ JOUEURS DE BLUES

DOOWY L EAU DU BAIN

COEUR DE PIRATE FRANCIS

SOPHIE GALET JE T AI DANS LA PEAU

JACQUES HIGELIN QUAND J IMPROVISE SUR MON PIANO

JANE BIRKIN PAS D ACCORD

FLORENT MARCHET JE N AI PENSE QU A MOI

LEO FERRE JE T AIMAIS BIEN TU SAIS

ILIA IL Y A

YANN TIERSEN J Y SUIS JAMAIS ALLE

VANESSA PARADIS CES MOTS SIMPLES

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN