Au Clair de la Lune : Souvenirs, improvisation et besoin d'aventure sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Souvenirs, improvisation et besoin d'aventure
LIBEN LA CONDITION DE L ALUMETTE
BORA BORIS LES DISQUES DE MURAT
DOMINIQUE A HASTA (QUE EL CUERPO AGUANTE)
MARQUIS JE N ECRIRAI PLUS SI SOUVENT (FEAT ETIENNE DAHO)
JPYE AND E11E DOWNSIDE UP WORLD
TROUBLEMAKERS FATIGUE UNIVERSELLE
KATERINE UN APRES MIDI A PARIS
MICHEL JONASZ JOUEURS DE BLUES
DOOWY L EAU DU BAIN
COEUR DE PIRATE FRANCIS
SOPHIE GALET JE T AI DANS LA PEAU
JACQUES HIGELIN QUAND J IMPROVISE SUR MON PIANO
JANE BIRKIN PAS D ACCORD
FLORENT MARCHET JE N AI PENSE QU A MOI
LEO FERRE JE T AIMAIS BIEN TU SAIS
ILIA IL Y A
YANN TIERSEN J Y SUIS JAMAIS ALLE
VANESSA PARADIS CES MOTS SIMPLES