Au Clair de la Lune : 30 millions d'amis: ce soir oiseaux, papillons et bébé chien. sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
30 millions d'amis: ce soir oiseaux, papillons et bébé chien.
ETIENNE DAHO LE JARDIN
ALICE SPA TES MOTS D AMOUR
ALAIN BASHUNG LES GRANDS VOYAGEURS
JULIEN DORE KIKI (RADIO EDIT)
DOMINIQUE A LA POESIE
EDDY DE PRETTO EGO
JEAN LOUIS AUBERT DU BONHEUR (EDIT)
CHARLES TRENET LE SOLEIL ET LA LUNE
KLOOT PER W NUITS BLANCHES
VEENCE HANAO FAUT BIEN QU ILS BRILLENT
BEN L ONCLE SOUL ELLE ME DIT
THOMAS FERSEN LES PAPILLONS
DAVID NUMWAMI THEMA
JACQUES DUVALL DANS MA CHAMBRE
BON ENTENDEUR LE TEMPS EST BON
MOUSSA LES OISEAUX
ALAIN CHAMFORT ENSEMBLE
THIERRY STREMLER MA FEMME EST PHOTOGRAPHE