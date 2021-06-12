Au Clair de la Lune : Intérieur salon, extérieur balcon sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Intérieur salon, extérieur balcon
ARNO/STEPHAN EICHER ILS ONT CHANGE MA CHANSON
PR2B DES REVES
COEUR DE PIRATE FRANCIS
GAETAN ROUSSEL JE ME JETTE A TON COU
TIM DUP MOURIR VIEUX (AVEC TOI)
MINUIT EXIL
BRIGITTE FONTAINE/ M Y A DES ZAZOUS
JEAN FERRAT A BRASSENS
PALE GREY LES MOTS BLEUS (COVER CHRISTOPHE)
CAPSULE LE SALON
NIRMAN SUR LE BALCON DE MON COEUR
FRANCOISE HARDY IL N Y A PAS D AMOUR HEUREUX
BARBAGALLO DEBOUT
JP NATAF PLUS DE SUCRE
KUZYLARSEN LE CHATEAU VIDE
IVAN TIRTIAUX L OASIS
ROBI ON NE MEURT PLUS D AMOUR
ANIS AVEC LE VENT