Au Clair de la Lune : Promenade, ballade et berceuse sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Promenade, ballade et berceuse
KEREN ANN QUE N AI JE
MOODOID REPTILE
LOUISE VERTIGO LES CHACALS
LAURA CAHEN LA JETEE
HOLLYDAYS ON A DEJA
JEAN LOUIS MURAT HOLD UP (feat. Morgane Imbeaud)
DAAN MARIE JEANNE
HENRI SALVADOR PARCE QUE CA ME DONNE DU COURAGE
MORTALCOMBAT TU PRENDS L AIR
DIONYSOS/EMILY LOISEAU LA BERCEUSE HIP HOP DU DOCTEUR MADELEINE
CORALIE CLEMENT PARIS DIX HEURES DU SOIR
CAMILLE LE FESTIN (BOF RATATOUILLE)
OURS PETIT JEU (FEAT M)
MING LA BALLADE DE JOHNNY GUITARE
PEET OUT
BERTRAND BELIN GLISSE REDRESSE
LULU GAINSBOURG BONNIE & CLYDE
LOUIS CHEDID REDEVENIR UN ETRE HUMAIN