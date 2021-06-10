Au Clair de la Lune : Rêves, étincelles et joies de la nature sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Rêves, étincelles et joies de la nature
TIKEN JAH FAKOLY AFRICAIN A PARIS
GAEL FAYE LUNDI MECHANT
GRAN KINO PITIE
SUPERLUX BABY BOO
MAX BERLIN ELLE ET MOI
ALASTAIR LANE / ADAM BERRY PRINCESSE
LIBEN LE JOLI MAI
THOUSAND AU PARADIS
BOURVIL BALLADE IRLANDAISE
CLAIRE DITERZI LE ROI DES FORETS
ALEX BEAUPAIN AU DEPART
DA SILVA LA FILLE
ANAIS DRH
SAULE REBELLE REVEUR
BERTIER L ETINCELLE
VOYOU SEUL SUR TON TANDEM
DINING ROOMS MR DUPONT
JUNIORE CHRISTINE