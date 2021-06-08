Au Clair de la Lune : Séparations, projections et désirs sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Séparations, projections et désirs
OXMO PUCCINO ARTISTE
JEANNE MOREAU L AMOUR S EN VIENT L AMOUR S EN VA
L OR DU COMMUN NEGATIF
ROMEO ELVIS TPA
AMORANNO + 33.18
LE NOISEUR RELAX
NICOLAS COMMENT JE TE VOEUX
JACQUES DUTRONC UN JOUR TU VERRAS
ESTELLE BALDE DESIR DU COEUR
LISZA LA CAVALE
VERONIQUE SANSON TOUTE UNE VIE SANS TE VOIR
BIOLAY FISZMAN BENARROSH QUE RESTE-T-IL DE NOS AMOURS ?
FEU CHATTERTON MONDE NOUVEAU
ALAIN BASHUNG WHAT S IN A BIRD
MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS
MICHEL DELPECH TRENTE MANIERES DE QUITTER UNE FILLE
OURS LA 5EME SAISON
SERGE GAINSBOURG/JANE BIRKIN BALLADE DE MELODY NELSON