Au Clair de la Lune : Points morts et plans B sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Points morts et plans B
STEPHAN EICHER RIVIERE
AUREL OXYGENE POUR DEUX
BENOIT CARRE J AI PEUR DES FILLES
CHARLOTTE LESLIE LES FILLES C EST FAIT POUR FAIRE L AMOUR
LE MANOU BOULE DISCO
TEME TAN LE CIEL ( feat LE MOTEL)
ARNOLD TURBOUST SOUFFLER N EST PAS JOUER
GEORGES BRASSENS HEUREUX QUI COMME ULYSSE
GRAND CORPS MALADE PLAN B
LAURA CAHEN REVERBERE
LOUIS JEAN CORMIER SI TU REVIENS
JANE BIRKIN YESTERDAY YES A DAY
RAPHAEL HAUTE FIDELITE
BERTRAND BELIN UN DELUGE
JEANNE ADDED AIR
DAAN/ELS POTTERMANS JAMAIS NEUTRAL
PART TIME FRIENDS PARIS EN AOUT
JEAN LOUIS AUBERT REGARDE MOI