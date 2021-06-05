Au Clair de la Lune : De belles mécaniques, des rebelles et des coeurs tendres sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
De belles mécaniques, des rebelles et des coeurs tendres
MARC MORGAN DANS LA MAISON VIDE
BARBARA CARLOTTI VOIR LES ETOILES TOMBER
EMILIE SIMON FEAT PERRY BLAKE GRAINES D ETOILES LP
LA FEMME LE SANG DE MON PROCHAIN
THERAPIE TAXI HIT SALE (feat ROMEO ELVIS)
SARAH MAISON LA NUIT
ETIENNE DAHO RETOUR A TOI
LEO FERRE LA CHANSON DU SCAPHANDRIER
LOUISE VERNEUIL LOVE CORAIL
VINCENT VENET JE TOURNE AUTOUR
ALAIN BASHUNG REBEL
NINO FERRER CHANSON POUR NATHALIE
ARIANE MOFFATT ET LOU DOILLON JAMAIS TROP TARD
MELANIE PAIN AILLEURS
HERVE SI BIEN DU MAL
LIZZY LING THUNDERBIRD
OLIVIER TERWAGNE LE DESERT DU TROP TARD
HUGO PAS DE CHANCE POUR LES WILSON