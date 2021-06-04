Au Clair de la Lune : Avancer, reculer ou prendre le temps de s'arrêter sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Avancer, reculer ou prendre le temps de s'arrêter
JOE DASSIN MARIE JEANNE
SANDOR MOLOSSE
PIERRE LAPOINTE DANS LA FORET DES MAL AIMES
NOE PRESZOW CETTE ROUTE LA
ALICE ON THE ROOF T ES BEAU COMME T ES
LULU GAINSBOURG TEQUILA
FRANCOIZ BREUT LA DANSE DES OMBRES (radio edit)
SERGE REGGIANI L ITALIEN
JULIEN BOUCHARD PRENDRE LE TEMPS
BURIDANE PARFOIS ON RECULE
PAULINE CROZE MISE A NUE
FRANCOISE HARDY LE DANGER
L IMPERATRICE HEMATOME
RITA MITSOUKO LES HISTOIRES D A
POLO & PAN CHASSEUR D IVOIRE
LIMINANAS DIMANCHE feat BERTRAND BELIN
SIOEN INITIALS BB
EDDY DE PRETTO BATEAUX MOUCHES