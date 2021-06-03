Au Clair de la Lune : Sucreries, douceurs, délicatesses et plaisirs terrestres sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Sucreries, douceurs, délicatesses et plaisirs terrestres
FRANCIS CABREL PETITE MARIE
BONNIE BANANE FLASH
DICK ANNEGARN COUTANCES
GAETAN STREEL A MOINS QUE CE NE SOIT L HIVER
AMORANNO + 33.18
POMME LA LUMIERE (REWORK)
EMMA PETERS FOUS
HENRI SALVADOR AU BAL CHEZ LES ANGES
MICHEL LINDEN TOUS LES MATINS DU MONDE
EXTRAORDINAIRE PROJECT LE JOUR OU LA TERRE TREMBLERA
RAPHAEL L ANNEE LA PLUS CHAUDE DE TOUS LES TEMPS
DAVID LINX LA CHANSON DES VIEUX AMANTS
ICHON NOIR OU BLANC
FEL CHOCOLAT
CLOU JUSQU ICI TOUT VA BIEN
ALAIN CHAMFORT LES MICROSILLONS
26 PINEL CONVERSATION DE FIN DE REVE
GAETAN ROUSSEL HOPE