Au Clair de la Lune : Tard, très tard, en retard, à pas d'heure sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Tard, très tard, en retard, à pas d'heure
JULIEN CLERC COEUR DE ROCKER
FABIAN THARIN L ETERNITE
DOMINIQUE A LE BRUIT BLANC DE L ETE
ILIONA MOINS JOLI
STEPHANE BLOK TARD
VEENCE HANAO ASPHALTE (feat LE MOTEL)
JERONIMO MOI JE VOUDRAIS
BORIS VIAN J SUIS SNOB
RITA MITSOUKO COOL FRENESIE
JULIEN DORE L ETE SUMMER
MICHEL POLNAREFF LA BELLE VEUT SA REVANCHE
MICHEL JONASZ SOUL MUSIC AIRLINES
DOOWY L EAU DU BAIN
KLON SANTA BARBARA
BERTRAND BURGALAT L HOMME IDEAL
SEBASTIEN TELLIER DES HEURES HINDOUES
TXIKI MARGALEF ET JEAN FRANCOIS COEN TOUT EST DE TA FAUTE
NINA MORATO J'ATTENDS