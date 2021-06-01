Au Clair de la Lune : Attendre, le soir, l'aube l'après-midi, le matin et patienter sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Attendre, le soir, l'aube l'après-midi, le matin et patienter
FRANCIS CABREL LA CORRIDA
BENJAMIN BIOLAY & CAMELIA JORDANA J ATTENDRAI
BLOSSOM DEARIE TOUT DOUCEMENT
DAMSO MOROSE (RADIO EDIT)
PIERRES LE SOIR
CANARI L AUBE
OLIVIER JUPRELLE DIX HEURES DANS LE NOIR (VERSION ACOUSTIQUE)
JACQUES BREL LE PLAT PAYS
FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS CHERCHANT DES PONTS
DORIAND PARIS SUR LA BRAISE
KATERINE UN APRES MIDI A PARIS
ELODIE FREGE COMMENT T APPELLES TU CE MATIN ?
SAULE REBELLE REVEUR
JEROME ECHENOZ VOYAGER LEGER
ALAIN SOUCHON AU RAS DES PAQUERETTES
JEAN LOUIS MURAT CHANSON DE SADE
OLIVIER BRION HOTEL D ANGLETERRE