Au Clair de la Lune : Le temps long, le temps qui passe, le temps qui fuit sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Le temps long, le temps qui passe, le temps qui fuit
ETIENNE DAHO L INVITATION
BENJAMIN BIOLAY LA MEMOIRE
DORIAND TOMBE POUR LA FRANCE
ILIONA MOINS JOLI
OUTED EGOCENTRIQUES
ALEK ET LES JAPONAISES NI CHAUD NI FROID
JEANNE CHERHAL FINISTERE
BORIS VIAN LE DESERTEUR
PIERRES LE SOIR
FLORIAN MONA TOURNE
RAPHAEL BAR DE L HOTEL
JACQUES HIGELIN CIGARETTE
EDDY DE PRETTO BATEAUX MOUCHES
JEROME MINIERE QUELQUE CHOSE DE RECTANGULAIRE
POLO & PAN COEUR CROISE
FRANCOIZ BREUT JUSTE DE PASSAGE
NACH ALLO
BASTIEN LALLEMANT UN MILLION D ANNEES