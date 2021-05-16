Au Clair de la Lune : Sueurs froides, lumière sourde et longue promenade sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Sueurs froides, lumière sourde et longue promenade
GAETAN ROUSSEL J PASSE POUR UNE CARAVANE
BERTRAND BURGALAT L ENFANT SUR LA BANQUETTE ARRIERE
DIMITRI FROM PARIS UN TERLUDE
LA FEMME COOL COLORADO
MIEL DE MONTAGNE FRAGILE
MORTALCOMBAT BEAU ET DECADENT
INNOCENTS LOVE QUI PEUT
HELENE MARTIN RONSARD 58
MELODIE LAURET IL FAIT CHAUD C EST GLACIAL
FRANCE GRAND TOUR
THOMAS FERSEN PARFOIS AU CLAIR DE LUNE
BRIGITTE BARDOT MOI JE JOUE
NOE PRESZOW CETTE ROUTE LA
ADRIEN GALLO CROCODILE
ANTOINE ARMEDAN DANSER SOUS LA PLUIE
VALPARAISO & DOMINIQUE A MAREES HAUTES
JUAN D OULTREMONT LOCAL MATADOR
JEAN FRANCOIS COEN UN FILM SNOB POUR MARTIEN