Au Clair de la Lune : Des plumes, des feuilles, de l'encre et des poèmes sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des plumes, des feuilles, de l'encre et des poèmes
JEAN LOUIS MURAT L ANGE DECHU
YELLOWSTRAPS FRISSONS
FRANCK MONNET WAIMARAMA
POMME LES COURS D EAU (OKLOU REMIX)
ALEX BEAUPAIN ON AVANCE
LEOPOLDINE HH PSYCHOTROPIQUE
FAUVE LETTRE A ZOE
JACQUES BREL JAURES
LUIS CLAVIS JOB
YASO REQUIEM POUR UN CON ( Gainsbourg)
BRIGITTE OH LA LA
JANE BIRKIN FUIR LE BONHEUR DE PEUR QU IL NE SE SAUVE
CLOU CESSE CESSE
SUPERLUX MISS MOON
MADEMOISELLE NINETEEN AU JARDIN
GHERN TOUT A ETE INVENTE POUR TOI
BARBAGALLO CA, TU ME
BEN MAZUE VIVANT