Au Clair de la Lune : En voir de toutes les couleurs et l'entendre sur tous les tons sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
En voir de toutes les couleurs et l'entendre sur tous les tons
FRANCOISE HARDY NOIR SUR BLANC
MOODOID IDEAL (FEAT JULIETTE ARMANET)
ROSE ET PUIS JUIN
AUREL HIER LA PLAGE
KREGO MILLENIALS
MALORY 37 2 LE MATIN (FEAT CLAIRE LAFFUT)
GAETAN ROUSSEL DES QUESTIONS ME REVIENNENT
JULIEN CLERC SI ON CHANTAIT
GABRIELLE VERLEYEN LE RENARD PASSE (FEAT LEO PAZ)
AUTOUR DE LUCIE LE SALON
LA GRANDE SOPHIE PEUT ETRE JAMAIS
BRIGITTE BARDOT INVITANGO
DIONYSOS CHANSON D ETE (REMIX)
JACQUES DUVALL ELISABETH TAYLOR
DIDIER SUSTRAC ET PRINCESS ERIKA LANGUE DE BOIS (BLA BLA BLA)
HERVE SI BIEN DU MAL
MARIE ET LES GARCONS RE BOP
ALAIN CHAMFORT BONS BAISERS D ICI