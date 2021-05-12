Au Clair de la Lune : Tout baigne! Il y a de l'amour dans l'air sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Tout baigne! Il y a de l'amour dans l'air
MANSFIELD TYA UNE DANSE DE MAUVAIS GOUT (FEAT ODEZENNE)
LA FELINE PALMIERS SAUVAGES
DAS POP YOU FRENCH VERSION
DALVA LUMEN
LOUIS JEAN CORMIER SI TU REVIENS
STEPHAN EICHER DIMANCHE EN DECEMBRE
DOMINIQUE DALCAN LES ANNEES BLUES
MICHEL DELPECH LE CHASSEUR
ARDEN SANS SOLEIL
VA A LA PLAGE LES YEUX DE MA MERE
PRIMERO LONGUES HEURES
JULIEN APPALACHE L AMOUR (FEAT MOULOUDJI)
JULIEN DORE KIKI (RADIO EDIT)
MARTIN RAHIN MA MOME
JEAN LOUIS MURAT CHANSON DE SADE
CZERKINSKY/ELLI MEDEIROS TOUT BAIGNE
JOE DASSIN C EST LA VIE LILY
CATHERINE RINGER UN BIEN BEL HOMME