Au Clair de la Lune : Les caprices de la météo et des histoires à dormir debout sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Les caprices de la météo et des histoires à dormir debout
JACQUES DUTRONC/ETIENNE DAHO TOUS LES GOUTS SONT DANS MA NATURE
BENJAMIN BIOLAY ENCORE ENCORE (AVEC CHIARA MASTROIANNI)
LE YETI JE MAUDIS MA NUIT
GAETAN STREEL A MOINS QUE CE NE SOIT L HIVER
BERTRAND BETSCH TOUT DOUX
HI COWBOY J AI DE L OR
JEAN LOUIS AUBERT DEMAIN SERA PARFAIT
CHARLES TRENET JE CHANTE
DA SILVA L AVENTURE
DANIEL HELIN & JEAN YVES EVRARD IL PEINT
RAPHAEL LES GENS
AUTOUR DE LUCIE LES CIELS DE TRAINE
VAY VAGUE
DAAN PARFAITS MENSONGES
CAMILLE PISCINE
LEWIS OFMAN UN AMOUR AU SUPER U
ARNAUD FLEURENT DIDIER JE VAIS AU CINEMA
OURS LA 5EME SAISON