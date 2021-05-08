Au Clair de la Lune : Tendresse, douceur, solitude et contemplation sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Tendresse, douceur, solitude et contemplation
FRANCOIZ BREUT A L AVEUGLETTE
FLAVIEN BERGER MICROSONO
CZERKINSKI LES SACS EN PLASTIQUE
NOE PRESZOW CETTE ROUTE LA
PIROUETTES SAN DIEGO
PLASTIC BERTRAND L AUTRE TERRE
OURS NINA SE REVEILLE
YVES MONTAND BAL PETIT BAL
UMAN LA VIE EST BELLE
MICHEL HOUELLEBECQ CELIBATAIRES
FRANCOISE HARDY LE TEMPS DE L AMOUR
FRANCOIS DEGUELT LE CIEL LE SOLEIL ET LA MER
LAURA CAHEN CAVALE
CORALIE CLEMENT CES MATINS D ETE
FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS TENDRE EST L AME
MARIE WARNANT PEACE AND FREEDOM
LA GRANDE SOPHIE MON DOCTEUR
GAETAN ROUSSEL JE ME JETTE A TON COU