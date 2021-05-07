Au Clair de la Lune : Des ruisseaux, des rivières, des filets d'eau et le temps qui passe sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des ruisseaux, des rivières, des filets d'eau et le temps qui passe
ETIENNE DAHO LES FLOCONS DE L ETE
ALBIN DE LA SIMONE LE GRAND AMOUR
BERTRAND BURGALAT BARDOT S DANCE
EDDY DE PRETTO BATEAUX MOUCHES
BENJAMIN BIOLAY HYPERTRANQUILLE
DAMSO 911
FRANCIS CABREL SAMEDI SOIR SUR LA TERRE
GEORGES BRASSENS/PATACHOU MAMAN PAPA
LOUS AND THE YAKUZA DANS LA HESS
MONOGRENADE DE TOUTE FACON
LAURENT VOULZY BELEM (RADIO EDIT)
ARNO MARIE TU M AS
RAPHAEL HAUTE FIDELITE
MOUZANAR LE ROSE ET LE NOIR
SACHA TOOROP LE FUTUR EST PLUS PROCHE
PART TIME FRIENDS PARIS EN AOUT
JEROME MINIERE PLUS FORT QUE MOI
MAXIME LE FORESTIER MON RUISSEAU