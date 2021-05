Au Clair de la Lune : Chercher, tourner, hésiter et finalement trouver le refuge idéal sur Auvio

KAREN BRUNON OU JE VAIS

DOMINIQUE A LE REFUGE

BRIGITTE BATTEZ VOUS

CLARA LUCIANI LE RESTE

MARINA CELESTE L HEURE D ETE

NOUVELLE VAGUE/VANESSA PARADIS WEEK END A ROME

SUAREZ JE MENS

JULIETTE GRECO JE ME SOUVIENS DE TOUT

PEET OUT

CORALIE CLEMENT LE JAZZ ET LE GIN

VALERIE LAGRANGE LA MAISON SOUS LES GLYCINES

SAULE REBELLE REVEUR

DAVID NUMWAMI THEMA

MIOSSEC A L ATTAQUE !

NOE PRESZOW QUE TOUT S DANSE

FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS TOURNE AUTOUR

YELLE JEUNE FILLE GARNEMENT

BB BRUNES LALALOVE YOU

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN