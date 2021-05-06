Au Clair de la Lune : Chercher, tourner, hésiter et finalement trouver le refuge idéal sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Chercher, tourner, hésiter et finalement trouver le refuge idéal
KAREN BRUNON OU JE VAIS
DOMINIQUE A LE REFUGE
BRIGITTE BATTEZ VOUS
CLARA LUCIANI LE RESTE
MARINA CELESTE L HEURE D ETE
NOUVELLE VAGUE/VANESSA PARADIS WEEK END A ROME
SUAREZ JE MENS
JULIETTE GRECO JE ME SOUVIENS DE TOUT
PEET OUT
CORALIE CLEMENT LE JAZZ ET LE GIN
VALERIE LAGRANGE LA MAISON SOUS LES GLYCINES
SAULE REBELLE REVEUR
DAVID NUMWAMI THEMA
MIOSSEC A L ATTAQUE !
NOE PRESZOW QUE TOUT S DANSE
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS TOURNE AUTOUR
YELLE JEUNE FILLE GARNEMENT
BB BRUNES LALALOVE YOU