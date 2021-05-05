Au Clair de la Lune : On se rencontre, on se cherche, on s'irrite sur Auvio

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Au Clair de la Lune

La Première - Chanson française

Au Clair de la Lune

On se rencontre, on se cherche, on s'irrite

  • 5 h

DORIAND PARIS SUR LA BRAISE
VINCENT DELERM VIE VARDA
THIERRY STREMLER MARGUERITE
DAVID LAFORE UN BAISER UNE BOMBE
ELSA KOPF SOUS LA PLUIE
TIM DUP TER CENTRE
AXELLE RENOIR LES JOLIES CHOSES
MAXIME LE FORESTIER PARACHUTISTE
SASKIA DANS MA TETE
SMAHLO LA NUIT
SIMON DANHIER COMME ON NAIT
GRACE JONES PARS
FRANCOIZ BREUT JUSTE DE PASSAGE
BERTRAND BELIN FOLLE FOLLE FOLLE
FABIENNE QUAND TU VERRAS LA PLUIE TOMBER
CHEVALREX BONJOUR C EST MOI
ALBIN DE LA SIMONE TU ES LA
OLIVIA RUIZ LARMES DE CROCODILE

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