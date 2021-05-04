Au Clair de la Lune : Parler, chanter, se balader et s'aimer sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Parler, chanter, se balader et s'aimer
ILIONA MOINS JOLI
MARIE WARNANT L AMOUR A LA PLAGE
ALOISE SAUVAGE SI ON S AIME
BEN L ONCLE SOUL PETITE SOEUR
BERODE LACHER L ECHELLE
MARTIN LUMINET COEUR
LEO FERRE JOLIE MOME
JULIEN CLERC SI ON CHANTAIT
NICOLAS VO FAST FOOD LOVER
BILLY ZE KICK A VELO
ALICE SPA MOI PAS JALOUSE
VERONIQUE SANSON AMOUREUSE
HELEN MERRILL VOUS M EBLOUISSEZ
MESPARROW MES ONOMATOPEES
LE NOISEUR 24X36
KLON WEST
PEAU INSTANT T
PONEY EXPRESS PARIS DE LOIN