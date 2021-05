Au Clair de la Lune : Balades et ballades : Croisière, odyssée, excursion en chansons sur Auvio

FLORENT MARCHET SPACE OPERA

PLASTIC BERTRAND L EXPERIENCE HUMAINE

FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS PISCINE

BENJAMIN BIOLAY RUE SAINT LOUIS EN L ILE (FEAT JULIETTE ARMANET)

MOODOID REPTILE

HERVE SI BIEN DU MAL

JERONIMO IRONS NOUS VOIR OSTENDE

FRANCIS CABREL MA PLACE DANS LE TRAFIC

ORELSAN REVES BIZARRES (feat DAMSO)

PEET OUT

DOMINIQUE DALCAN & NANCY DANINO L AIR DE RIEN

MICHEL JONASZ CROISIERES MONDAINES

EDDY DE PRETTO BATEAUX MOUCHES

GAETAN ROUSSEL JE ME JETTE A TON COU

MIREILLE DARC HELICOPTERE

BURNING PEACOCKS ODYSSEA

ELLE HISTOIRE DE TEMPS

ABD AL MALIK L ARTISTE

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN