Au Clair de la Lune : Voyage du Finistère en Italie, des bateaux, des oiseaux et de jolies plumes sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Voyage du Finistère en Italie, des bateaux, des oiseaux et de jolies plumes
SEVERIN RADIO FRANCE
LAURENT VOULZY LE COEUR GRENADINE
VINCENT DELERM DOMINIQUE A KEREN ANN VERUCA SALT ET FRANK BLACK
LAURA CAHEN CAVALE
SAMIR BARRIS LENDEMAIN DE VEILLE
GOODBYE MOSCOW SI L ETE
JEAN FRANCOIS COEN LA TOUR DE PISE
MICHEL POLNAREFF TOUS LES BATEAUX TOUS LES OISEAUX
SAULE DANS NOS MAISONS
DAVID LAFORE TU M EN DIRAS TANT
ANTOINE CHANCE PARADER EN ENFER
DA SILVA LES PLUS BELLES LETTRES
CLOU CESSE CESSE
JEANNE CHERHAL FINISTERE
FEU CHATTERTON MONDE NOUVEAU
GAETAN NONCHALANT GAGNER SON PAIN
MARVIN JOUNO QUITTE A ME QUITTER
NICOLAS COMMENT JE TE VOEUX