Au Clair de la Lune : On multiplie les talents ce soir : on danse, on colore, on sculpte : bref, on crée sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
On multiplie les talents ce soir : on danse, on colore, on sculpte : bref, on crée
YVES SIMON DEUX OU TROIS CHOSES POUR ELLE
AKSAK MABOUL UN CAID (RADIO EDIT)
ARIANE MOFFATT ET LOU DOILLON JAMAIS TROP TARD
AUTOUR DE LUCIE ROUGE INVISIBLE
MATHILDE GOFFART BEL EMPIRE
EDWIGE C EST TOUT COMME
LE MANOU BOULE DISCO
NICOLAS VO FAST FOOD LOVER
KLOOT PER W NUITS BLANCHES
ALAIN BASHUNG MALAXE
JEROME MINIERE DEUX CHOSES A LA FOIS
ALBIN DE LA SIMONE TU VAS RIRE
OURS LA 5EME SAISON
RAPHAEL JE SAIS QUE LA TERRE EST PLATE
INNOCENTS UN HOMME EXTRAORDINAIRE
CLAIRE LAFFUT ETRANGE MELANGE (VERSION ACOUSTIQUE)
JULIEN APPALACHE LE SOMMEIL
OXMO PUCCINO ARTISTE