Au Clair de la Lune : Dans notre grande discothèque francophone ce soir des affirmations, des hésitations et des changements de direction sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Dans notre grande discothèque francophone ce soir des affirmations, des hésitations et des changements de direction
BASTIEN LALLEMANT L AMOUR
RONE LA NUIT VENUE (FEAT CAMELIA JORDANA)
JACNO JE NE SUIS PAS TOUJOURS DE MON AVIS
VAY VAGUE
SYLVAIN FESSON ET ARTHUR DEVREUX SONIQUE MOI
OUI OUI LA VILLE
ELODIE FREGE LA CEINTURE
CLAUDE NOUGARO TU VERRAS
LAURA CROWE AND HIM LA JUNGLE
ALAIN CHAMFORT LA FIEVRE DANS LE SANG MAXI
DANIEL DARC ET QUEL CRIME
LOTHAR VESUVE
ANTOINE WIELEMANS SEL
DOMINIQUE A JE SUIS UNE VILLE
JULIEN DORE KIKI (RADIO EDIT)
MATTHIEU THONON MASSER
MAJOR DUBREUQ J AIMERAIS