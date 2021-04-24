Au Clair de la Lune : Ce soir on change de décor, on change d'air et on change de sujet sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir on change de décor, on change d'air et on change de sujet
GUILLAUME LEDENT COUREUR DE FOND
BERTRAND BELIN NUITS BLEUES
HOLDEN MADRID
EMILY LOIZEAU L AUTRE BOUT DU MONDE
ORWELL LES ONDES
JEAN MARC LEDERMAN EXPERIENCE LETTER FROM COLINE WAUTERS
SOY UN CABALLO LA BIBLIOTHEQUE
YVES MONTAND A BICYCLETTE
YAEL NAIM FOULE SENTIMENTALE
JACQUES DUVALL DANS MA CHAMBRE
EMILY LOIZEAU PAYS SAUVAGE
AIR MER DU JAPON
AUREL HIER LA PLAGE
ARIANE MOFFATT SOLEIL CHALEUR
JIL CAPLAN EST CE QUE TU M AIMES
MICK EST TOUT SEUL LA CLE DES CHANTS
CLARA LUCIANI COMME TOI
BRIGITTE PARIS