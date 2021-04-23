Au Clair de la Lune : Ce soir le ciel est immense, les temps est clément et les horizons multiples sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir le ciel est immense, les temps est clément et les horizons multiples
KATERINE UN APRES MIDI A PARIS
STACEY KENT LES EAUX DE MARS
FLORENT MARCHET DEVANT L ESPACE
MARTIN MARTIN ARC EN CIEL
LISZA LES RIVES ROUGES
RICHARD GOTAINER TOUT FOUFOU
EDWIGE C EST TOUT COMME
NOE PRESZOW LE MONDE A L ENVERS
ALAIN BASHUNG A OSTENDE
PEPPERMOON FRERE ET SOEUR
VOYOU JARDIN D HIVER
CAMILLE LASSO
EDDY DE PRETTO BATEAUX MOUCHES
GERALD GENTY MANEGE ETERNEL
LOU ADRIANE CASSIDY LA FIN DU MONDE A TOUS LES JOURS
ASTONVILLA INVINCIBLE
MALIK DJOUDI SOUS GARANTIE
COEUR DE PIRATE SOMNAMBULE