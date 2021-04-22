Au Clair de la Lune : Coton, rouille et confusion sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Coton, rouille et confusion
KEREN ANN AU COIN DU MONDE
ELSA KOPF IDEAL ESTEREL
FABIEN BOEUF DEMAIN LES ANGES
CHARLELIE COUTURE UN JOUR LES ANGES
SWING S EN ALLER (FEAT ANGELE)
CZERKINSKY CONFUSION
SAULE RUPTURE
MAXIME LE FORESTIER LA ROUILLE
FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS GRAND DEREGLEMENT
LOCKHART ! C'EST LA OUATE
INNOCENTS JODIE
JULIEN CLERC RESPIRE
JULIETTE GRECO L AMOUR
VERONIQUE SANSON POUR QUI
PETER PETER LITTLE SHANGRI-LA
SACHA TOOROP LES MURMURES DE LA VIE
DANIEL HELIN & JEAN YVES EVRARD IL PEINT
LUCE MALIBU