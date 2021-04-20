Au Clair de la Lune : Elan, ondulation, glissement et dérives sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Elan, ondulation, glissement et dérives
JEAN LOUIS MURAT PAR MEGARDE
FRANCOIZ BREUT MES PECHES S ACCUMULENT
IBRAHIM MAALOUF / OXMO PUCCINO LA PORTE BONHEUR
NEGRESSES VERTES ZOBI LA MOUCHE
NICOLAS MICHAUX NOS RETROUVAILLES
CLEA VINCENT ICI ET MAINTENANT
ZAZIE CHANSON D AMI
CHARLES AZNAVOUR LA BOHEME
MATTHIEU THONON L OUBLI
MAISSIAT AVRIL
VANESSA PARADIS MARILYN ET JOHN
BENJAMIN BIOLAY TU ES MON AMOUR
ILIONA MOINS JOLI
CORALIE CLEMENT LE DERNIER TRAIN
L IMPERATRICE ERREUR 404
ELSA KOPF SOUS LA PLUIE
BERTRAND SOULIER PATINER
MATHIEU BOOGAERTS ONDULE