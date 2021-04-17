Au Clair de la Lune : Ce soir on conjure le sort, on joue comme des enfants et on parade comme des paons sur Auvio

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Au Clair de la Lune

La Première - Chanson française

Au Clair de la Lune

Ce soir on conjure le sort, on joue comme des enfants et on parade comme des paons

  • 1 h

JEAN LOUIS MURAT TEL EST PRIS
HIPPOCAMPE CAPRICE
CLAUDE NOUGARO JET SET
FRANCOISE HARDY JAZZY RETRO SATANAS
PEET FLIPPEUR
RAPHAEL PERSONNE N A RIEN VU
ANTOINE CHANCE PARADER EN ENFER (RADIO EDIT)
BARBARA LE BEL AGE
MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS
GREG HOUBEN COMMENT TE DIRE ADIEU
DAAN LE JOUEUR
RALLYE FLOWERGIRL
MICHEL LEGRAND MARION NE M AIMAIT PAS
PAULINE CROZE JOUR DE FOULE
LILEE RENGAINE
BORA BORIS EN SURFACE (COVER ETIENNE DAHO)
L PETITE
KEREN ANN SEULE

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