Au Clair de la Lune : Ce soir on conjure le sort, on joue comme des enfants et on parade comme des paons sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir on conjure le sort, on joue comme des enfants et on parade comme des paons
JEAN LOUIS MURAT TEL EST PRIS
HIPPOCAMPE CAPRICE
CLAUDE NOUGARO JET SET
FRANCOISE HARDY JAZZY RETRO SATANAS
PEET FLIPPEUR
RAPHAEL PERSONNE N A RIEN VU
ANTOINE CHANCE PARADER EN ENFER (RADIO EDIT)
BARBARA LE BEL AGE
MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS
GREG HOUBEN COMMENT TE DIRE ADIEU
DAAN LE JOUEUR
RALLYE FLOWERGIRL
MICHEL LEGRAND MARION NE M AIMAIT PAS
PAULINE CROZE JOUR DE FOULE
LILEE RENGAINE
BORA BORIS EN SURFACE (COVER ETIENNE DAHO)
L PETITE
KEREN ANN SEULE