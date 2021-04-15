Au Clair de la Lune : Sombres pensées, coeur avec les doigts et animaux imaginaires sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Sombres pensées, coeur avec les doigts et animaux imaginaires
FRANCOISE HARDY NORMANDIA
IZIA DRAGON DE METAL
BEN MAZUE 35 ANS
FRANCOIZ BREUT JUSTE DE PASSAGE
BERTIER LES FILLES DE L AIR
STEPHANIE BLANCHOUD DEUX MILLE VINGT (FEAT MARBLE SOUNDS)
MIOSSEC LE CHIEN MOUILLE (EN SILENCE)
SERGE REGGIANI LE BARBIER DE BELLEVILLE
TERRENOIRE MON AME SERA VRAIMENT BELLE POUR TOI (VERSION ORIGINALE)
MARC GAUVIN LA FEMME LEGERE
BERNARD LAVILLIERS/NICOLETTA IDEES NOIRES
FABIENNE THIBEAULT LES UNS CONTRE LES AUTRES
RAPHAEL LE TRAIN DU SOIR (FEAT POMME)
IGNATUS LES PTITS CHIENS
ANTOINE WIELEMANS SEL
MARTIN LUMINET COEUR
DE LA JOLIE MUSIQUE PLEIN SOLEIL EDIT
MOODOID IDEAL (FEAT JULIETTE ARMANET)