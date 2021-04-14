Au Clair de la Lune : De la folie pure, des rendez-vous à pas d'heure et des géants au coeur fragile sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
De la folie pure, des rendez-vous à pas d'heure et des géants au coeur fragile
FLORENT MARCHET BENJAMIN
BB BRUNES ECLAIR ECLAIR
ALAIN SOUCHON ET EDOUARD BAER OUVERT LA NUIT
CLOU CESSE CESSE
PLASTIC BERTRAND L AUTRE TERRE
ALICE JUST PETIT POISSON
ETIENNE DAHO HEURES HINDOUES
GEORGES BRASSENS PUISQUE VOUS PARTEZ EN VOYAGE
LA FELINE ALENTOUR DE LUNE (COVER PIERRE VASSILIU)
ALBIN DE LA SIMONE CATASTROPHE
INNOCENTS FOUS A LIER
COEUR DE PIRATE SAINT LAURENT
AUREL HIER LA PLAGE
VEENCE HANAO MANEGE
PHANEE DE POOL LE PARFAIT
SANDOR MOLOSSE
SANDRINE COLLARD LE GSM
POMME LES COURS D EAU (OKLOU REMIX)