Au Clair de la Lune : Un langage approprié, des découvertes au fil de l'eau et des plantes tropicales sur Auvio

FRANCOISE HARDY DES RONDS DANS L EAU

SARAH MAISON LA NUIT

ELSA LUNGHINI DU DESORDRE

HERVE SI BIEN DU MAL

LAURA CROWE AND HIM LA JUNGLE

YSEULT CORPS

OURS/LILY ALLEN 22

WILLIAM SHELLER ROCK N DOLLARS

EDDY DE PRETTO BATEAUX MOUCHES

CHRISTOPHE TONIGHT TONIGHT

AFFAIRE LOUIS TRIO LE CAPITAINE

OLIVIA RUIZ L.A. MELANCHOLY

DAMSO 911

SERGE GAINSBOURG ET JANE BIRKIN LA CHANSON DE SLOGAN

KEREN ANN SOMERSET MAUGHAM

PEET PACHA MAMA

DOMINIQUE A L AMOUR

PIROUETTES OULALA

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN