Au Clair de la Lune : Des romances, des rendez-vous et des doutes sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des romances, des rendez-vous et des doutes
FRANCOIZ BREUT SI TU DISAIS
VENDREDI SUR MER CHEWING GUM
LOREN LOPEZ LA ROMANCE
JULIEN DORE NOUS
KALINE KZ SILENT
BADI J AI DES DOUTES
FRANCOISE HARDY EN RESUME EN CONCLUSION
JEAN FERRAT COMPLAINTE DE PABLO NERUDA
AMARULA CAFE CLUB OD E
ANAIS JE VOUDRAIS PARTIR EN WEEK END
MICHEL POLNAREFF DANS LA MAISON VIDE
M BELLEVILLE RENDEZ VOUS
CELESTE LOVE IS BACK
KATERINE L AUTOMOBILE
RAPHAEL MAQUILLAGE BLEU (RADIO EDIT)
GARY LILAS
ASTONVILLA/HAWKSLEY WORMAN WASH MY SOUL
LOUS AND THE YAKUZA DANS LA HESS