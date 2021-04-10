Au Clair de la Lune : Des souhaits, des désirs, de la beauté sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des souhaits, des désirs, de la beauté
KING LEE aka L ENFANT PAVE L ENERGIE DU DESESPOIR
PAULINE CROZE KIM
DAVID NUMWAMI THEMA
BENJAMIN BIOLAY RUE SAINT LOUIS EN L ILE (FEAT JULIETTE ARMANET)
EDWIGE C EST TOUT COMME
ALBIN DE LA SIMONE TU ES LA
GAETAN ROUSSEL JE ME JETTE A TON COU
GERARD MANSET IL VOYAGE EN SOLITAIRE
LAURA CAHEN CAVALE
LORENE DEVIENNE J AIMERAIS
ARIANE MOFFATT BEAUTE
ROBERT CHARLEBOIS LES AILES D UN ANGE
RENARDE UNE FIN AU SILENCE
HIBOU DESIR (FEAT LUHA)
ALAIN SOUCHON JALOUX DU SOLEIL
VIDEOCLUB EN NUIT
MARIE PIERRE ARTHUR CHACUN POUR TOI
OURS LA 5EME SAISON