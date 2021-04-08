Au Clair de la Lune : La tête qui tourne, le corps qui roule et la langue qui fourche sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
La tête qui tourne, le corps qui roule et la langue qui fourche
CHARLES AZNAVOUR PARCE QUE
JACQUELINE DANNO CHANSON DE LOLA (BOF "Lola")
FANTASTIC MISTER ZGUY FAIRE TOURNER LA TERRE (FEAT GAETAN NONCHALANT)
BASILE DI MANSKI LES PARENTS
OLIVE CA ROULE
ALICE SPA MOI PAS JALOUSE
JACQUES DUTRONC GENTLEMAN CAMBRIOLEUR
SATELLITE JOCKEY DROLE DE JOURNEE
YVES MONTAND LES FEUILLES MORTES
DEUS QUATRE MAINS
SUPER SKA FEAT GREG HOUBEN ET MURIEL D AILLEURS A QUOI ON JOUE
MORGAN MALAISE
OURS LA 5EME SAISON
ATLANTIQUE POUSSEE PAR LE VENT
DIDIER SUSTRAC ET PRINCESS ERIKA LANGUE DE BOIS (BLA BLA BLA)
TIM DUP MOIRA GYNT
MICHEL COLOMBIER DU FOND DE MON LIT
FELIPECHA QUELQUE PART