Au Clair de la Lune : La belle vie : écouter pousser les fleurs et danser pieds nus sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
La belle vie : écouter pousser les fleurs et danser pieds nus
RAPHAEL LE VENT DE L HIVER
SALOME LECLERC TOURNE ENCORE
ALAIN BASHUNG JE FUME POUR OUBLIER QUE TU BOIS
KEREN ANN JE FUME POUR OUBLIER QUE TU BOIS
FRANCOIZ BREUT JUSTE DE PASSAGE
NOE PRESZOW LE MONDE A L ENVERS
UMAN, BOST & BIM QUELLE VIE
BERNARD LAVILLIERS KINGSTON
FEU CHATTERTON MONDE NOUVEAU
OUTED EGOCENTRIQUES
VINCENT SCARITO NEIGE ETE
FRANCIS CABREL ELLE ECOUTE POUSSER LES FLEURS
ALICIA DESCHENES PLUS JAMAIS
LIZZY LING ANIMAL
MICHEL JONASZ LES RICOCHETS
PASCALE BOREL LE CONSTAT
ANGLE MORT ET CLIGNOTANT TOUJOURS OUVERT
ZAZIE LES PIEDS NUS