Au Clair de la Lune : Désir, tristesse et rock à la radio sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Désir, tristesse et rock à la radio
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS TOURNE AUTOUR
PEPITE TANT DE PEINE
ALBIN DE LA SIMONE CATASTROPHE
GAETAN STREEL A MOINS QUE CE NE SOIT L HIVER
THERAPIE TAXI ETE 90
PREZ J CROIS QUE C EST NORMAL
BENJAMIN BIOLAY CHAISE A TOKYO
SERGE GAINSBOURG LA JAVANAISE
HIBOU DESIR (FEAT LUHA)
BIJOU LOLA
ARNO JE VEUX NAGER
STEPHAN EICHER CONFETTIS
CAMELIA JORDANA SILENCE
CELENASOPHIA ME PLONGER DANS TES YEUX
COEUR DE PIRATE GOLDEN BABY
MATHILDE GOFFART BEL EMPIRE
BERTRAND BURGALAT NOUS ETIONS HEUREUX
BENSE AU GRAND JAMAIS