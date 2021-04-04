Au Clair de la Lune : Déséquilibre, fantaisie et refuge en rondeurs sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Déséquilibre, fantaisie et refuge en rondeurs
JEAN LOUIS MURAT LE TRAIN BLEU
PEUR BLEUE GARDES DU COEUR
AUTOUR DE LUCIE LA VERITE (SUR CEUX QUI MENTENT)
KEREN ANN AU COIN DU MONDE
RICKY HOLLYWOOD SINGLE (FEAT JULIETTE ARMANET)
NAZIM MOKHNACHI LE TEMPS DES INVENTAIRES
ALAIN SOUCHON BANALE SONG
CHARLES TRENET LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
TERRENOIRE DES TRESORS
BERTRAND BELIN GLISSE REDRESSE
VINCENT DELERM / BENJAMIN BIOLAY LES CHANTEURS SONT TOUS LES MEMES
MICHEL FUGAIN FANTAISIE BLEUE
ILIONA MOINS JOLI
JERONIMO PASSE LE VENT DU TEMPS
PEET OUT
JACQUES DUVALL BELLE ET REBELLE
47TER ON AVAIT DIT