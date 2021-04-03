Au Clair de la Lune : Des bêtises enfilées comme des perles et de la sincérité confondante sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des bêtises enfilées comme des perles et de la sincérité confondante
JULIEN DORE PORTO VECCHIO
FRANCOIZ BREUT MES PECHES S ACCUMULENT
MUSTANG TABOU
CLOU CESSE CESSE
POLO & PAN ATTRAPE REVE
POMME JE NE SAIS PAS DANSER
FRANCOISE HARDY L ANAMOUR
ISABELLE AUBRET LA CHANSON DE PREVERT
NICOLAS MICHAUX NOS RETROUVAILLES
BENJAMIN SCHOOS UNE FILLE EN OR
DANI PARIS SE MARIE
JULIETTE GRECO RUE DES BLANCS-MANTEAUX
LA FEMME COOL COLORADO
BARBARA CARLOTTI ET DOMINIQUE A MESSAGE PERSONNEL
JUDITH KIDDO POUR QUELQUES DOLLARS
JUNIORE LA VERITE NUE
STARFLAM LA SONORA
JULIEN BAER MARIE PENSE A MOI