Au Clair de la Lune : De l'infiniment petit à l'infiniment grand sur Auvio

BENJAMIN BIOLAY LES CERFS VOLANTS

LISA PORTELLI CHERCHE LA JOIE

ANAIS ELLE ME PLAIT

AURELIE CABREL UN RIEN

VA A LA PLAGE JE ME FAIS DES FILMS

LOU ADRIANE CASSIDY LA FIN DU MONDE A TOUS LES JOURS

LADY SIR LE TEMPS PASSE

CHARLES TRENET COIN DE RUE

OLIVIER TERWAGNE Feat. DESTINA - ALINE2.0 ALINE 2.0

CLAIRE DITERZI INFINIMENT PETIT

SERGE GAINSBOURG LE CLAQUEUR DE DOIGTS

JEAN LOUIS MURAT LE GARCON QUI MAUDIT LES FILLES

PAULINE CROZE SOLUTION

FAON FAON ESKIMO

ALICE ON THE ROOF T ES BEAU COMME T ES

JEANNE ADDED AIR

SANDRINE COLLARD CACHE CACHE DANS LE NOIR

JULIEN CLERC LA FILLE AUX BAS NYLON

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN