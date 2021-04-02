Au Clair de la Lune : De l'infiniment petit à l'infiniment grand sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
De l'infiniment petit à l'infiniment grand
BENJAMIN BIOLAY LES CERFS VOLANTS
LISA PORTELLI CHERCHE LA JOIE
ANAIS ELLE ME PLAIT
AURELIE CABREL UN RIEN
VA A LA PLAGE JE ME FAIS DES FILMS
LOU ADRIANE CASSIDY LA FIN DU MONDE A TOUS LES JOURS
LADY SIR LE TEMPS PASSE
CHARLES TRENET COIN DE RUE
OLIVIER TERWAGNE Feat. DESTINA - ALINE2.0 ALINE 2.0
CLAIRE DITERZI INFINIMENT PETIT
SERGE GAINSBOURG LE CLAQUEUR DE DOIGTS
JEAN LOUIS MURAT LE GARCON QUI MAUDIT LES FILLES
PAULINE CROZE SOLUTION
FAON FAON ESKIMO
ALICE ON THE ROOF T ES BEAU COMME T ES
JEANNE ADDED AIR
SANDRINE COLLARD CACHE CACHE DANS LE NOIR
JULIEN CLERC LA FILLE AUX BAS NYLON