Au Clair de la Lune : Echappés belles, bain de minuit, bleu de lune et danse des ombres sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Echappés belles, bain de minuit, bleu de lune et danse des ombres
RONE LA NUIT VENUE (FEAT CAMELIA JORDANA)
MIOSSEC LES JOGGERS DU DIMANCHE
LADYLIKE LILY BAIN DE MINUIT
MOULOUDJI TOI TU SOURIS
ZOUFRIS MARACAS BLEU DE LUNE (PUPKULIES AND REBECCA REMIX)
LEWIS OFMAN UN AMOUR AU SUPER U
SMAHLO LA NUIT
LALIB PALPABLE
GHERN TOUT A ETE INVENTE POUR TOI
CHARLES DOLLE FUNAMBULE
LO DELPHINE
EDDY DE PRETTO KID
GAEL FAYE JE PARS
GERALD GENTY POUR L INSTANT J SUIS PAS
ARTHUR H LA BOXEUSE AMOUREUSE (RADIO EDIT)
JEANNE CHERHAL L ECHAPPE
VERONIQUE SANSON MON VOISIN
FRANCOIZ BREUT LA DANSE DES OMBRES (radio edit)