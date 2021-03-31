Au Clair de la Lune : Quelques drôles oiseaux libres comme l'air sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Quelques drôles oiseaux libres comme l'air
MATHIEU DES LONGCHAMPS LA BAS
IVAN TIRTIAUX L OASIS
BARBAGALLO DEBOUT
POOM LES VOILES
ELSA KOPF SOUS LA PLUIE
YVES SIMON L'ABYSSINIE
GREG HOUBEN LA MOUETTE
HELENE MARTIN IL N'Y A PAS D'AMOUR HEUREUX
MONTPARNASSE SAIT ELLE QUE C EST ELLE (FEAT ANA GIRARDOT)
ELSA LUNGHINI LA DERNIERE DES CANAILLES
KARIN CLERCQ LES PETITES ERRANCES
STEPHANIE BLANCHOUD DEUX MILLE VINGT (FEAT MARBLE SOUNDS)
JEAN FERRAT AIMER A PERDRE LA RAISON
JULIEN CLERC UTILE
TELEX MOSKOW DISKOW (REMASTERED)
SYMPHONY M.PARVULESCO
INNOCENTS UNE VIE MOINS ORDINAIRE
MICHEL POLNAREFF UNE SIMPLE MELODIE