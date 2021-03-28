Au Clair de la Lune : Cette nuit on s'évade de Cherbourg à Ostende sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Cette nuit on s'évade de Cherbourg à Ostende
LAURENT VOULZY QUATRE NUAGES
HENRI SALVADOR TANT DE TEMPS
ROBI ON NE MEURT PLUS D AMOUR
JULIEN CLERC THIS MELODY
CLOU JUSQU ICI TOUT VA BIEN
NOE PRESZOW LE MONDE A L ENVERS
BENJAMIN BIOLAY TON HERITAGE
MICHEL LEGRAND LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
NINO FERRER OH HE HEIN BON
JP NATAF OH HE HEIN BON
ARNO LE BON DIEU
JERONIMO IRONS NOUS VOIR OSTENDE
OURS LA 5EME SAISON
DOMINIQUE A LES EVEILLES
KATERINE MON COEUR BALANCE
LA FELINE OU EST PASSEE TON AME
CHARLES BAPTISTE NON NEGOCIABLE
JEAN LOUIS MURAT L ANGE DECHU