Au Clair de la Lune : L'attraction terrestre, des âmes tendres et des rêveries pour tromper l'attente sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
L'attraction terrestre, des âmes tendres et des rêveries pour tromper l'attente
MICHEL BERGER LES PRINCES DES VILLES
MOUSSA SIMPLE (FT CLAIRE LAFFUT)
OLIVE CA ROULE
CONSTANCE AMIOT CLASH DANS LE TEMPO
ROZA COULE AMOUR
FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS TENDRE EST L AME
PEUR BLEUE REVAGE
CLEA VINCENT NUITS SANS SOMMEIL
EDDY MITCHELL ELLE NE RENTRE PAS CE SOIR
FLAVIEN BERGER GRAVITE
STACEY KENT AU COIN DU MONDE
YAEL NAIM ATTENDRE
ALAIN SOUCHON ICI ET LA
TOM FIRE feat MC SOLAAR MARCHE OU REVE
MATTHIEU THONON MASSER
SARAH ZEPPILLI SAMUEL
HERVE LENOIR CACHE CACHE
POMME ANXIETE