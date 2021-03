Au Clair de la Lune : Des petits bonheurs, de grandes ballades et des propositions aimables sur Auvio

GAETAN STREEL CHACUN POUR SOI

BERTRAND BELIN CHOSES NOUVELLES

AUREL HIER LA PLAGE

PARADIS GARDE LE POUR TOI

MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS

BERTRAND BURGALAT L ENFANT SUR LA BANQUETTE ARRIERE

SOLEIL BLEU FELINS POUR L AUTRE

KLOOT PER W NUITS BLANCHES

JACQUES DUTRONC VOULEZ VOUS

CZERKINSKY POUR ETRE AIME FAUT ETRE AIMABLE

AGAPE ON NE VIT QU UNE FOIS

BASILE DI MANSKI LES PARENTS

MARIE LAFORET LA BALADE DE CLERAMBARD (BOF "Clerambard" d' Yves Robert)

STEREOLAB MISS MODULAR

FELIX LECLERC LE PETIT BONHEUR

LOUISE VERNEUIL LOVE CORAIL

NAVERT TA CADENCE

OURS NINA SE REVEILLE

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN