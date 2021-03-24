Au Clair de la Lune : Des petits bonheurs, de grandes ballades et des propositions aimables sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des petits bonheurs, de grandes ballades et des propositions aimables
GAETAN STREEL CHACUN POUR SOI
BERTRAND BELIN CHOSES NOUVELLES
AUREL HIER LA PLAGE
PARADIS GARDE LE POUR TOI
MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS
BERTRAND BURGALAT L ENFANT SUR LA BANQUETTE ARRIERE
SOLEIL BLEU FELINS POUR L AUTRE
KLOOT PER W NUITS BLANCHES
JACQUES DUTRONC VOULEZ VOUS
CZERKINSKY POUR ETRE AIME FAUT ETRE AIMABLE
AGAPE ON NE VIT QU UNE FOIS
BASILE DI MANSKI LES PARENTS
MARIE LAFORET LA BALADE DE CLERAMBARD (BOF "Clerambard" d' Yves Robert)
STEREOLAB MISS MODULAR
FELIX LECLERC LE PETIT BONHEUR
LOUISE VERNEUIL LOVE CORAIL
NAVERT TA CADENCE
OURS NINA SE REVEILLE